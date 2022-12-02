Общество 02 декабря 2022, 13:47 Самозанятым в России предложили сузить возможность применять налог на профессиональный доход

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Зампредседателя Комитета Совфеда по бюджету и финансовым рынкам Андрей Епишин в разговоре с «Парламентской газетой» сообщил, что фрилансерам, которые оказывают услуги юрлицам, могут сузить возможность применять налог на профессиональный доход.

С такой инициативой выступили участники круглого стола в Минфине 1 декабря.

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По словам замдиректора департамента налоговой политики Минфина Виталия Прокаева, в ведомство начало приходить множество писем о том, что налоговый режим не очень хорош для некоторых видов деятельности, например для автомобильных перевозок грузов и пассажиров.

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«Все-таки когда мы вводили этот режим, мы говорили, что это либо дополнительный заработок относительно основной работы, или сложная ситуация. <…> То есть когда мы это вводили, подразумевалось, что это услуги физлица физлицу», — добавил он.

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