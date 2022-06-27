Самозанятым предложили давать льготы при покупке жилья

Самозанятым захотели давать имущественный налоговый вычет при покупке жилья. С такой инициативой выступила группа сенаторов и депутатов.

Авторы законопроекта о налоговом вычете для самозанятых в ближайшее время внесут его на рассмотрение в Госдуму, сообщили «Известия». Сейчас право на получение имущественных налоговых вычетов есть у индивидуальных предпринимателей, имеющих налогооблагаемый доход по ставке 13%.

«При переходе на специальный режим налогообложения существенно снижается налоговая нагрузка в денежном выражении. Но при таком переходе вычеты по налогу на доходы физических лиц, в частности по расходам на приобретение квартиры, не применяются», пояснили инициаторы.

Как отметил зампред комитета Совфеда по экономической политике Иван Абрамов, законопроект стали разрабатывать после получения большого количества обращений от самозанятых. На сегодняшний день у самозанятых меньше прав, чем у индивидуальных предпринимателей. Реализация законопроекта поможет популяризировать статус самозанятых и вывести многих работающих россиян из тени.