Самозанятым из Подмосковья помогут оформиться по закону

Работающим на себя гражданам сделали выгодное предложение — оформить свою деятельность официально через приложение «Мой налог». Это поможет исключить штрафы, снизить налоги, а также избавиться от угнетающих отчетностей.

При таком оформлении своего труда не нужно будет вести бухгалтерский учет, нанимать личного счетовода или посещать налоговый орган, так как для этого есть мобильное приложение «Мой налог», которое все сделает за пользователя.