Названы причины роста числа самозанятых в России

Экономист Андрей Колганов рассказал NEWS.ru, почему в России наблюдается рост числа самозанятых. По его словам, иногда это вынужденная мера.

«Это достаточно удобная форма легализации мелкого бизнеса, которая предоставляет и очень щадящий налоговый режим, и значительные технические удобства по фиксации сделок и оформлению налоговых платежей», — сказал Колганов.

Он объяснил, что часто люди пробуют себя в малом бизнесе, когда у них не получается найти удовлетворяющую их работу. По мнению Колганова, количество таких «вынужденных» бизнесменов составляет 25-30% от общего числа предпринимателей, занимающихся малым бизнесом.