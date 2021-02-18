Перечислены самые популярные сферы у самозанятых россиян

За прошедший год количество самозанятых россиян увеличилось сразу в несколько раз. Жители страны стали больше работать на себя в сфере продаж контента, а также предлагать консультации и услуги красоты.

Количество самозанятых в направлении продаж контента за год увеличилось в восемь раз, сообщила газета «Известия» со ссылкой на исследование специалистов «ЮKassы» и «СберУслуг». Кроме того, в семь раз стало больше людей, предоставляющих консультационные услуги. В их число входят психологи и другие специалисты.

Также за год в шесть раз выросло число тех, кто занимается уборкой или мелким ремонтом. Замкнули список наиболее популярных сфер репетиторы и онлайн-продавцы одежды с обувью. Количество таких фрилансеров увеличилось в пять и четыре раза соответственно.

Еще аналитики изучили методы оплаты за товары и услуги самозанятых. Чаще всего клиенты производили оплату с помощью банковских карт. Количество переводов в 2020 году выросло в 10,4 раза по сравнению с 2019 годом.

На конец 2020-го на учет в качестве самозанятых в ФНС встали 1,5 миллиона россиян. При этом в начале февраля стало известно, что реальное число самозанятых может достигать 7,2 миллиона человек.