Самозанятые смогут платить взносы в Пенсионный фонд РФ через приложение

Добровольные взносы в Пенсионный фонд РФ можно будет перечислять через мобильное приложение «Мой налог». Это услуга рассчитана на самозанятых.

Для начала работы с Пенсионным фондом России им достаточно подать соответствующее заявление через приложение, при этом посещать региональные отделения ПФР не нужно.

Отчисления можно формировать двумя способами: единовременным платежом или произвольной суммой. При оплате страховых взносов не менее фиксированного размера (в 2020 году это 32 448 рублей) в страховой стаж засчитывается один календарный год.

Размер стоимости страхового года рассчитывается с даты регистрации в ПФР в качестве страхователя до конца календарного года. При уплате страховых взносов, которые не превышают минимального размера, в стаж засчитают период пропорционально произведенному платежу.

В приложении «Мой налог» доступна проверка лицевого счета в ПФР. Дополнительную информацию можно узнать в категории «Вопросы и ответы» или обратиться в техподдержку.

Физические лица и индивидуальные предприниматели, зарегистрировавшиеся в качестве плательщиков налога на профессиональный доход, не платят фиксированные страховые взносы на обязательное пенсионное страхование. Однако самозанятый может сам формировать свой пенсионный стаж и пенсионные накопления.

Ранее Пенсионный фонд в связи с повышенными мерами безопасности из-за коронавируса посоветовал пенсионерам обращаться за госуслугами дистанционно.