Общество 10 мая 2023, 01:28 Самовыгул собак в России захотели приравнять к выбрасыванию животных на улицу «Известия»: хозяев собак предложили штрафовать за самовыгул животных Pxhere

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Безнадзорный выгул собак — самовыгул — захотели приравнять к выбрасыванию их на улицу. Масштабные поправки в закон «Об ответственном обращении с животными» уже готовят в Госдуме, сообщили «Известия».

За самовыгул собак их хозяев предложили штрафовать. Сумма будет соразмерна МРОТ. Такие поправки в закон подготовил депутат Госдумы от «Единой России» Александр Спиридонов.

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Также предлагается обязать всех заводчиков получать специальную лицензию на работу. Это поможет избежать недобросовестного разведения животных. Отчасти именно оно и приводит к большому числу брошенных питомцев. Уже в мае ожидается внесение всех поправок в виде законопроекта.

На портале «Добродел» завершилось голосование по выбору мест для собачьих выгульных площадок в Московской области. Свои предложения по этому вопросу высказали свыше 14 тысяч жителей региона. На онлайн-карте отметили 1,5 тысячи предполагаемых мест для размещения таких площадок. Зампред правительства Московской области Георгий Филимонов отметил, что всю информацию проанализируют и направят в администрации городских округов.