Общество 12 июля 2023, 23:23 Самовыгул собак и кошек официально запретили в России Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон о запрете на самовыгул собак и кошек РИА «Новости»

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Резонансный законопроект о безнадзорных животных, в котором предлагается запретить самовыгул домашних животных, Госдума приняла сразу во втором и третьем чтениях. Документ опубликовали на сайте ГД.

Поправку внесли в федеральный закон «Об ответственном обращении с животными». В ней подробно описаны требования к содержанию домашних питомцев. Ранее там было сказано, что свободное и неконтролируемое передвижение животного запрещено по проезжей части, в лифтах, во дворах домов, на детских и спортплощадках. Теперь это правило распространяется на все места, кроме тех, которые разрешат местные власти.

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Также депутаты прописали в законе требование содержать отловленных собак и кошек только в спецприютах. А возврат животного на улицу теперь будут записывать на камеру.

Ранее Госдума приняла закон об ответственности за нарушения при обращении с животными. Документ предусматривает, в том числе, штрафы за жестокое обращение.