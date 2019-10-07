Самовары и лыжные трассы. Как готовятся к зиме подмосковные парки

Подготовка к зимнему сезону началась в парках Московской области. Об этом сообщил министр благоустройства региона Михаил Хайкин.

Так, этой зимой в подмосковных парках обязательно появятся катки, лыжные трассы, новогодние елки, горки, дороги и тропинки для прогулок, гирлянды. Будут работать и традиционные ярмарки.

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Установят в парках и уличные очаги — это металлические шары с резными узорами, в которых жгут дрова. Кстати, жители и гости региона смогут угоститься чаем из самоваров. Подавать напиток будут в брендированных стаканах «Зима в Подмосковье».

«Кроме того, в парках Подмосковья во время зимних прогулок можно будет согреться возле тепловых зон и угоститься вкусным горячим чаем», — отметил Михаил Хайкин. Также министр добавил, что запланированы многочисленные конкурсы и мастер-классы.

«Зима в Подмосковье» — программа, с помощью которой жители и гости региона могут узнать о нем больше. Проект охватывает несколько форматов: спорт, культура, массовые развлечения, акции и ярмарки.