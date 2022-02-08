Самовар отправили в полет на воздушном шаре в Приморье

В Приморском крае в полет на воздушном шаре отправили русский самовар. Таким образом в регионе отметили 150-летие романа французского писателя Жюля Верна «Вокруг света за 80 дней». Об этом сообщило ОТР.

Мероприятие прошло в пригороде Уссурийска. Оно стало прологом всероссийской экспедиции, которая начнется летом в Петербурге и завершится во Владивостоке.

«Хотим отдать дань уважения великому фантасту, рассказать, что нужно путешествовать. Рассказать миру, россиянам — не переставайте мечтать», — поделился организатор экспедиции Валерий Сушков.