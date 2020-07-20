Самовар для молодоженов установят в Серпухове на Дедовой горе

Изначально в деревне Васильевское отмечали различные городские праздники, позже разбили клумбу, установили скамейки и фигуру деда. А сейчас решили поставить еще и огромный самовар.

«А вот сейчас там появится еще и самовар, чтобы молодоженам хранили семейный очаг в будущем. Пока не известно, из какого он будет материала — скорее всего, из меди. Думаю, новобрачные будут там с удовольствием фотографироваться, натирать самовар на счастье», — пояснила Зобкова.