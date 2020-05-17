Самостоятельное укрепление иммунитета таблетками назвали опасным

Самостоятельно укреплять иммунитет лекарствами во время пандемии без рекомендации врача нельзя. Искусственное изменение защиты организма применяют лишь при тяжелых заболеваниях. В сложившейся ситуации лучше правильно питаться и высыпаться.

Как рассказал «АиФ» заведующий лабораторией НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова Михаил Костинов, препараты для воздействия на иммунитет применяют в случаях ВИЧ или рака. Обычно лекарства эти сильнодействующие и у них серьезные побочные эффекты.

«В разгар эпидемии принимать препараты для повышения врожденного иммунитета рекомендуется лишь людям из групп риска только по назначению врача», — приводит издание слова собеседника.

В обычной ситуации поддерживать иммунитет можно только естественным путем. Необходимо пересмотреть схему питания, наладить режим сна и больше гулять.

Ранее в Роспотребнадзоре оценили эффективность закаливания как способа укрепления иммунитета в период пандемии коронавируса. Эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии ведомства Михаил Лебедев пояснил, что закаливание «повышает возможность организма бороться с болезнями, но в определенных ситуациях этого недостаточно». Если доза вируса будет большая, то человек обязательно заразится.