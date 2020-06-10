Самопиар против ПДД. Что ждет блогеров, которые проехались в бассейне по Екатеринбургу

Блогеры из Екатеринбурга прокатились по центру города в бассейне. Организатор этой акции в беседе с «360» попросил неискушенных людей не повторять его поступок. Полиция тем временем намерена наказать водителя, к машине которого прицепили емкость.

Катание устроил блогер по имени Михаил. Он признался, что похожие акции вместе с единомышленниками устраивает не в первый раз.

«Хотелось сделать веселый контент. <…> Мы уже делали похожие акции, у нас все было схвачено. <…> Обычным людям лучше это не повторять», — предупредил молодой человек.

Отрезок снятого видео уже появился в Сети. Полное Михаил пообещал позже выложить в своем Instagram.

В ГУ МВД по Свердловской области историю с катанием в бассейне назвали самопиаром. Полицейские тоже вспомнили об аналогичных мероприятиях зимой.

«Самопиар. По-другому эту историю назвать не могу. Как правило, до добра такое не доводит», — подчеркнул полковник полиции и начальник пресс-службы регионального ведомства Виктор Горелых.

Он заметил, что все произошло в центре Екатеринбурга. Случившееся описано в пункте 28.8 ПДД РФ, которым запрещена перевозка людей вне кабины автомобиля. Действия водителя в полиции описали как административное правонарушение. Санкции по нему предполагают штраф.

«Безусловно, водителя ВАЗ-2105 (на кузов которого установили бассейн — прим. ред.) установим в кратчайшие сроки и вызовем в Госавтоинспекцию для привлечения к ответственности», — добавил Горелых.

Он обратил внимание, что водитель «пятерки» поставил под угрозу не только собственную жизнь, но и здоровье «пассажиров», Кроме того, из-за акции в центре Екатеринбурга сложилась опасная ситуация.