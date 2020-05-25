«Самоотверженные»: МИА «Россия сегодня» представило проект о людях, которые работают в дни пандемии

В фотопроекте РИА «Новости» рассказали о тех, чья служба не может остановиться ни на минуту и в дни пандемии носит особый риск. И это не только врачи.

В объективы фотографов попали и те специалисты, работа которых порой незаметна, но без них жизненно важные отрасли остановились бы. Это аптекари, журналисты, волонтеры, курьеры, доставщики еды, сотрудники ДПС, продавцы, таксисты, работники банков, почты и метрополитена. Галерею портретов можно увидеть на сайте информационного агентства и на медиафасаде здания МИА «Россия сегодня».

Источник фото: Сергей Шинов

«Пандемия коронавируса разделила человечество на тех, кто ради спасения вынужден оставаться дома, и тех, кто не прекращал ходить на работу и каждый день рискует. Люди, благодаря которым мир получает необходимые помощь и поддержку», — говорится на сайте проекта.

В галерее 46 снимков. Самих героев, конечно, больше: многие портреты групповые: например, пожарно-спасательный отряд № 209 Пожарно-спасательного центра Москвы снят в полном составе. Лица «самоотверженных» закрывают маски. Фотографии сделали прямо на рабочих местах: девушка-кавалерист патрулирует один из столичных парков, а портрет оператора комплекса переработки нефти «Евро+» Максима Митрофанова сделан на фоне Московского НПЗ. Это предприятие не прекращало работу и продолжает обеспечивать столичный регион продукцией первой необходимости: бензином и дизельным топливом. Вместе с волонтерами поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» в кадр попали и их помощники: псы, которые тоже ищут пропавших.