«Самоотверженность в это непростое время». Андрей Воробьев и Леонид Рошаль поздравили врачей с праздником

«Хочу поздравить всех наших врачей, медиков, огромную дружную профессиональную армию за ваши добрые дела, за вашу отвагу и за вашу самоотверженность в это очень непростое время. Вы всегда проявляете самые лучшие качества. Все, что произошло в последние три месяца, просто вызывает уважение, низкий вам поклон!» — обратился к медикам губернатор.

Он обратился к медработникам вместе с легендарным педиатром и хирургом Леонидом Рошалем во время визита в Коломенскую ЦРБ. Накануне ее сотрудники получили награды из рук главы региона за добросовестный труд во время пандемии.

Больницу на время перепрофилировали в инфекционный центр. Всего через него, по словам главного врача, прошло около 1200 пациентов с COVID-19 или подозрением на инфекцию. Таких пациентов принимали и в родильном доме, который капитально отремонтировали за три недели.

Сами медработники, работавшие в инфекционных отделениях, временно жили в обсерваторах, где у них ежедневно проверяли состояние здоровья.

Ранее «360» рассказывал, как дети подмосковных врачей, борющихся с СОVID-19, записали видеопривет родителям.