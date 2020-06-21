    21 июня 2020, 11:24

    «Самоотверженность в это непростое время». Андрей Воробьев и Леонид Рошаль поздравили врачей с праздником

    Эля Данилюк, Юлия Булыгина

    Медицинские работники по всей России сегодня отмечают профессиональный праздник. Подмосковных врачей поздравил глава Московской области Андрей Воробьев.

    «Хочу поздравить всех наших врачей, медиков, огромную дружную профессиональную армию за ваши добрые дела, за вашу отвагу и за вашу самоотверженность в это очень непростое время. Вы всегда проявляете самые лучшие качества. Все, что произошло в последние три месяца, просто вызывает уважение, низкий вам поклон!» — обратился к медикам губернатор.

    Он обратился к медработникам вместе с легендарным педиатром и хирургом Леонидом Рошалем во время визита в Коломенскую ЦРБ. Накануне ее сотрудники получили награды из рук главы региона за добросовестный труд во время пандемии.

    Больницу на время перепрофилировали в инфекционный центр. Всего через него, по словам главного врача, прошло около 1200 пациентов с COVID-19 или подозрением на инфекцию. Таких пациентов принимали и в родильном доме, который капитально отремонтировали за три недели.

    Сами медработники, работавшие в инфекционных отделениях, временно жили в обсерваторах, где у них ежедневно проверяли состояние здоровья.

    Ранее «360» рассказывал, как дети подмосковных врачей, борющихся с СОVID-19, записали видеопривет родителям.