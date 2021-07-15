Самолеты задержали в Шереметьево из-за погоды

В аэропорту Шереметьево задерживаются рейсы на прилет и вылет из-за подтопления взлетно-посадочной полосы. Об этом ТАСС сообщил начальник Центрального управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Московской области Иван Гусев.

«В результате прохождения комплекса неблагоприятных метеоявлений по Московской области в связи с выпадением обильных осадков оказалась подтопленной часть территории аэропорта Шереметьево, в связи с этим происходит задержка рейсов на прилет и вылет», — сказал Гусев.

Сотрудник МЧС добавил, что из-за сильного ветра оказалась повреждена крыша спортзала Снегиревской школы. Из-за резких порывов рухнули деревья в Солнечногорске, но на жизнеобеспечение это не повлияло.

В четверг ГУ МЧС по Московской области предупредило о резком ухудшении погоды в столице. В городе прошли сильные грозы, в отдельных районах дождь сопровождался градом. Ветер усилился до 17 м/с, порывы не стихнут до конца суток. Из-за этого жителей убедительно просят не подходить к высоким деревьям, не прятаться от дождя под металлическими конструкциями. Кроме того, спасатели предупреждают: в самый разгар грозы лучше не говорить по мобильному телефону и избегать контактов с антеннами.