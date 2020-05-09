Самолеты в Уфе выстроились во флаг Франции. В Башкирии считают, что так правильно

Французский триколор образовался в Уфе во время полета пилотажной группы. Власти Башкирии уверены, что это не ошибка.

«Самолеты летали не с флагом России, а с символами флага России, поэтому в небе был перекрестный роспуск, где они смешиваются в другом порядке. Это не ошибка и не случайность, самолеты во время пилотажа менялись местами», — сказали РИА «Новости» в пресс-службе главы Башкирии.

Жители Уфы обратили внимание, что во время пролета над городом самолеты выстроились вовсе не в порядке российского флага. Фото с французским флагом опубликовал и глава республики Радий Хабиров. Позже публикация была удалена.

Источник фото: «ВКонтакте»

Руководитель пилотажной группы Сергей Минигулов рассказал сайту ProUfu, что белый цвет нельзя было ставить с краю, потому что его не было бы видно.

При этом на воздушном параде в Москве белому цвету на нужном месте ничего не помешало.

Источник фото: РИА «Новости»

Минигулов также предположил, что фотография, опубликованная Хабировым, могла быть сделана вообще на репетиции.