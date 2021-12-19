Самолеты из Кабула с эвакуированными россиянами приземлились в Подмосковье

Военно-транспортные самолеты Минобороны России вернулись из Афганистана и сели на аэродроме «Чкаловский» в Подмосковье. На их борту в Россию прибыли около 200 российских и афганских граждан.

О приземлении воздушных судов сообщили в Министерстве обороны. «Военно-транспортные самолеты Ил-76 Минобороны России, задействованные в эвакуации граждан из Исламской Республики Афганистан, совершили посадку на аэродроме „Чкаловский“ Московской области», — процитировало сообщение ведомства «РИА Новости».

На текущий момент пассажиры проходят таможенный и противоковидный контроль. Это была четвертая по счету эвакуация из Афганистана граждан России, государств-членов ОДКБ (Киргизии) и афганских студентов, которые учатся в российских вузах.

В целом начиная с августа по декабрь самолеты Минобороны эвакуировали с территории Афганистана более 770 человек. Это граждане России, Белоруссии, Киргизии, Армении, Украины и Афганистана. Также воздушные суда доставили больше 100 тонн гуманитарной помощи.

Ранее житель Афганистана, который прибыл в Россию предыдущим, третьим по счету рейсом, выразил свою благодарность властям нашей страны. Он сказал, что поездка была легкой и приятной, а организация эвакуации — очень большая помощь для людей.