Российская авиакомпания «Аэрофлот» через три месяца из-за санкций начнет разбирать самолеты на детали, заявило агентство Bloomberg. Заместитель главреда журнала «Авиапанорама», заслуженный военный летчик РФ Владимир Попов заявил «360», что такая практика применялась в разных странах независимо от ограничений.

Источники агентства сообщили, что подавляющее большинство из более чем 350 самолетов авиакомпании составляют модели Airbus или Boeing и «Аэрофлот» сталкивается с надвигающимся дефицитом запчастей. По оценкам специалистов IBA, у российских авиакомпаний запасов хватит на три месяца, после чего они могут начать разбирать самолеты на запчасти. Владимир Попов объяснил, что в этом нет ничего необычного.

Это один из условных методов, который применяется на практике не только у нас, а во всем мире, даже без санкций. При необходимости восстановления исправности, эксплуатационной необходимости по плану перелетов используется самолет-донор

В его роли выступают самолеты, которые по тем или иным причинам не используются или находятся на авиационных ремонтных заводах. Как правило, часть приборов снимается с борта, который длительно стоит, и используется в качестве запчастей по технологии продления летной годности не только гражданских самолетов, но и боевых.

«Ничего особенного, зазорного или противоестественного в этом нет, поскольку технические регламенты это предусматривают даже на период общей работы в аэропортах, на авиационных линиях», — сказал он.

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Он допускает, что российские авиакомпании действительно могут использовать самолеты-доноры в качестве временного средства, но проблема импортозамещения скоро будет решена. Спустя несколько дней после введения санкций Минпромторгу, в состав которого входит департамент авиационной промышленности, Росавиации и ВПК было поручено разработать программу восстановления самолетов. Незначительные детали будут производить в России. Владимир Попов уверен, что этот вопрос будет решен в течение трех ближайших месяцев.

В связи с санкциями и другими мероприятиями, например, ограничением использования воздушного пространства юга России, потребности в авиации значительно уменьшились, а необходимость замены этих деталей растет не так прогрессивно. Думаю, мы выйдем из положения с минимальными потерями. Наверное, авиакомпании, перевозчики и пассажиры этого даже не заметят

Владимир Попов также отметил, что в политике о санкциях говорят больше, чем они проявляются на самом деле в экономике. Россия располагает серьезной ремонтной базой и производством, которое сейчас работает над проблемой импортозамещения. Кроме того, есть страны, которые готовы перепродавать детали для самолетов.