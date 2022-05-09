Самолеты Ан-2 разбросали листовки с поздравлением с Днем Победы на параде в Волгограде

Военный парад Победы в Волгограде завершился пролетом двух советских самолетов Ан-2, которые сбросили листовки с поздравлениями жителей города с Днем Победы. Видео с места событий опубликовало РИА «Новости» в своем Telegram-канале.

На опубликованных кадрах видно, как с пролетающего над зрителями самолета выбрасывается большое количество праздничных листовок.

Парад в Волгограде прошел на площади Павших Борцов. Как сообщило издание V1.Ru, в торжественном прохождении приняли участие солдаты и офицеры местного гарнизона, а в составе колонн боевой техники прошли шесть боевых машин пехоты БМП-3, два танка Т-90 и две самоходные артиллерийские установки «Хоста».

В завершение над площадью пролетели реактивные самолеты Л-29 и СУ-29, выстроившиеся в латинские буквы V и Z в знак поддержки специальной военной операции на Украине.

В администрации города уточнили, что самолеты можно разглядеть на Центральной набережной начиная с 15:00.

Волгоград стал одним из городов, где воздушную программу парада сохранили. Из-за пасмурной погоды участие авиации в параде отменили в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге и других регионах.