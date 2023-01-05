Общество 05 января 2023, 10:27 Самолет вынужденно вернулся в тюменский аэропорт из-за технической неполадки СК проверит обстоятельства возвращения самолета в аэропорт после вылета из Тюмени

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Межрегиональное следственное управление СК РФ проверит обстоятельства возвращения пассажирского самолета в аэропорт в Тюмени. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Борт сообщением Тюмень — Новый Уренгой поднялся в небо утром 5 января. Незадолго после вылета самолет вынужденно вернулся в воздушную гавань.

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По предварительной информации, причиной стала неисправность в системе кондиционирования.

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На место происшествия выехала следственная группа, специалисты установят обстоятельства и причины произошедшего.

Ранее Междгосударственный авиационный комитет назвал причину жесткой посадки самолета А321 в 2019 году на кукурузном поле в Раменском. Согласно выводам в отчете, в момент отрыва от взлетной полосы в двигатель самолета попала чайка.