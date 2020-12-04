facebook_pixel
    04 декабря 2020, 07:29

    Самолет, вылетевший из Камчатки, не смог продолжить полет из-за трещины на лобовом стекле — СМИ

    Анастасия Калинина

    В пятницу самолет, летевший из Камчатки в село Тиличик, вернулся обратно в аэропорт. По данным источника РИА «Новости», причиной возвращения стала трещина на лобовом стекле. Информации о пострадавших нет.
    Самолет, вылетевший из Камчатки, не смог продолжить полет из-за трещины на лобовом стекле — СМИ

    «Предварительно причиной возврата самолета ЯК-40 в аэропорт вылета стало треснувшее лобовое стекло. На борту находился 21 человек. Никто из них не пострадал», — сообщил он.

    В пресс-службе АО «Международный аэропорт Петропавловск-Камчатский» подтвердили возвращение самолета, но причину не указали. Лишь отметили, что решение приняла компания. Воздушное судно вылетело в пятницу в 11:15 (02:15 по московскому времени), а через 25 минут оно уже вернулось.

    Накануне стало известно, что входящая в группу «Аэрофлот» авиакомпания «Победа» отменила до конца декабря 110 рейсов в семь российских городов, сообщает Ura.ru. Причиной стало введение новой системы полетов. Компания включила в состав летных экипажей пилотов-инструкторов, которые будут помогать сажать воздушные судна в аэропортах «вслепую». Но специалистов на все рейсы не хватает.