«Предварительно причиной возврата самолета ЯК-40 в аэропорт вылета стало треснувшее лобовое стекло. На борту находился 21 человек. Никто из них не пострадал», — сообщил он.

В пресс-службе АО «Международный аэропорт Петропавловск-Камчатский» подтвердили возвращение самолета, но причину не указали. Лишь отметили, что решение приняла компания. Воздушное судно вылетело в пятницу в 11:15 (02:15 по московскому времени), а через 25 минут оно уже вернулось.

Накануне стало известно, что входящая в группу «Аэрофлот» авиакомпания «Победа» отменила до конца декабря 110 рейсов в семь российских городов, сообщает Ura.ru. Причиной стало введение новой системы полетов. Компания включила в состав летных экипажей пилотов-инструкторов, которые будут помогать сажать воздушные судна в аэропортах «вслепую». Но специалистов на все рейсы не хватает.