Общество 16 ноября 2022, 12:10 «Самолет судного дня» Ил-80 испытали для связи с подлодками — СМИ РИА «Новости»: российский самолет Ил-80 испытали для связи с подлодками РИА «Новости»

Читать 360tv в

Воздушный командный пункт Ил-80, который на Западе называют российским «самолетом Судного дня», испытывали для связи с ракетными атомными подводными лодками через толщу воды, рассказал источник РИА «Новости». По его данным, самолет может поддерживать устойчивую связь даже сквозь воду.

Наладить связь помогают сверхдлинные волны. Субмарины выпускают протяженную погружную антенну связи.

Реклама

Ил-80, разработанный на базе гражданского лайнера Ил-86, создан для управления войсками в условиях ядерной войны, когда наземные пункты управления и линии связи выйдут из строя. Кроме того, предполагается, что в этом самолете, представляющем собой что-то вроде воздушной крепости, будут эвакуировать высшее руководство страны. Пассажиры могут не бояться радиации, кроме того, самолет сможет подняться в небо за несколько минут и находиться в воздухе длительное время. Именно из-за зловещего назначения воздушный командный пункт прозвали «самолетом Судного дня».

Реклама

Такие самолеты есть в России и США. По информации из открытых источников, в ВКС их всего четыре, впервые они отправились в полет в 1985 году.