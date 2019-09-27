Самолет, совершивший экстренную посадку в Хабаровске, вылетит в Токио через 3,5 часа

Пассажиры рейса Вена — Токио, находящие в Хабаровске из-за экстренной посадки самолета Boeing 787, вылетят в пункт назначения в 11:30 по московскому времени. Об этом сообщила представитель хабаровского аэропорта Анастасия Хаустова.

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«Борт ожидаем в 17:00 (10:00 по мск). Примерно в 18:30 (11:30) планируем вылет в пункт назначения», — рассказала РИА «Новости" Хаустова.

Самолет Boeing 787 японских авиалиний ANA следовал из Вены в Токио. Однако в 06:12 (23:12 четверга по мск) совершил аварийную посадку в аэропорту Хабаровска из-за технических проблем.

«… во время нахождения в воздушном пространстве российского Дальнего Востока командир доложил о технеисправности, предварительно, о падении давления масла в двигателе», — рассказал источник, знакомый с ситуацией.

На борту находились 194 пассажира и 12 членов экипажа. В итоге посадка лайнера прошла успешно. Медицинская помощь никому не понадобилась. Людей разместили в международном терминале авиагавани Хабаровска, ведь из-за пограничных ограничений пассажиров нельзя заселить в гостиницу. В аэропорту им обеспечили питание.