Самолет совершил экстренную посадку в Екатеринбурге

Российский самолет Sukhoi Superjet 100 совершил экстренную посадку в Екатеринбурге. Он летел из екатеринбургского аэропорта Кольцово в Уфу, на борту было 99 пассажиров.

Об этом сообщил Е1.ru. Портал уточнил, что экстренную посадку пришлось совершить из-за технической поломки самолета. Вскоре после взлета у воздушного судна сработали датчики неисправности топливных фильтров. Сразу после проявления неполадки экипаж принял решение незамедлительно посадить Superjet.

«Во время набора высоты сработал датчик засорения топливных фильтров, в связи с этим командиром воздушного судна принято решение о посадке борта в аэропорту вылета», — отметили в уральском следственном управлении на транспорте СК РФ.

В результате самолет с 99 пассажирами и четырьмя членами экипажа на борту вернули в Екатеринбург. Никто не пострадал, посадка прошла в штатном режиме. Следователи осматривают место происшествия, опрашивают пассажиров и членов экипажа. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.