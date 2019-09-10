Самолет совершил экстренную посадку в Краснодаре

В Краснодаре экстренную посадку совершил самолет авиакомпании Red Wings, который направлялся из Москвы в Анталию. Никто из пассажиров не пострадал. По предварительным данным, экипаж принял решение о внеплановой посадке в ближайшем аэропорту из-за технических неполадок.

Видео с сообщением о том, что самолет экстренно приземлился в аэропорту Краснодара выложила в свой Instagram одна из пассажирок этого рейса, Юлия Головко.

«Это моя сестра. Они с мамой вылетели [в Анталию]. Они мне позвонили — я просто в Краснодаре сам живу — и сказали, что в Краснодаре экстренно приземлились, и собственно ждут, что им дальше скажут, какое решение будет», — рассказал «360» брат пассажирки Юрий Головко.

В пресс-службе аэропорта сообщили, что посадка прошла в штатном режиме. На борту самолета находилось 215 пассажиров, все они чувствуют себя хорошо.

Сразу после приземления воздушное судно начали осматривать технические службы.

«Через 45-50 минут после осмотра техниками можно будет сказать, когда пассажиры будут доставлены в пункт назначения — аэропорт Анталья», — пояснили в пресс-службе.

Юрий Головко сообщил «360», что уже некоторое время не может связаться со своими сестрой и мамой.

«Сейчас они не в сети, видимо уже летят в Турцию», — пояснил он.

Точная причина экстренной посадки пока не названа. По предварительным данным, пилоты приняли решение сесть в ближайшем аэропорту из-за проблем со связью с наземными службами.