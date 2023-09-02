Общество 02 сентября 2023, 18:58 Самолет SJ-100 с импортозамещенными компонентами прошел вторые испытания ОАК: завершились вторые успешные испытания импортозамещенного самолета SJ-100 ПАО "ОАК" / Telegram

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Вторые успешные летные испытания состоялись с российским самолетом SJ-100. Авиаконструкторы заменили у лайнера импортные компоненты отечественными. Об этом сообщили в Telegram-канале Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).

«Завершился второй полет SJ-100 по программе заводских доводочных испытаний», — указали в компании.

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В ОАК уточнили, что на этот раз испытания длились дольше — 75 минут. При этом высоту полета увеличили до 6000 метров. Самолет пилотировал экипаж в составе командира Леонида Чикунова, второго пилота Сергея Завалкина и бортового оператора Дениса Велижанина.

Во время полета убрали шасси, проверили работу систем кондиционирования, а также автоматического регулирования давления в кабине.

Пилоты испытали противообледенительную систему воздухозаборников двигателя и оценили топливную систему в режиме перекрестного питания. Кроме того, в момент посадки лайнера проверили систему автоматического торможения.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что работа по созданию импортозамещенного самолета SJ-100 проходила в сжатые сроки. По его словам, оснащение машины отечественным двигателем стало большим успехом.