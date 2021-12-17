Самолет с вывезенными из Сирии российскими детьми сел в Подмосковье

Самолет с российскими детьми, которых вывезли из лагерей Сирии и приюта Дамаска, приземлился на подмосковном аэродроме Чкаловский. На борту самолета находилось девять детей, сообщила детский омбудсмен Мария Львова-Белова.

«Возвращены сегодня восемь детей из лагерей, плюс один — из приюта в Дамаске. Возраст от шести до 17 лет, все из Дагестана», — привело РИА «Новости» слова Львовой-Беловой.

Детей отвезли на скорой в одну из столичных клиник. Там врачи проведут им полное медобследование, в том числе на COVID-19. После карантина детей передадут родственникам.

Кроме того, с представителями администрации лагерей беженцев в Камышлы состоялись переговоры, отметила пресс-служба омбудсмена. Львова-Белова представила документы на детей, чьи родственники — россияне. Обсуждались также вопросы о возвращении детей в РФ.

В сирийском городе Джебла в октябре состоялась церемония открытия детского Центра изучения русского языка и культуры «Рассвет». Там одновременно смогут проходить обучение до 300 детей. Их научат русскому языку и расскажут о культуре, традициях и обычаях народов России.