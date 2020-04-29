Самолет с россиянами вылетел из Нью-Йорка в Москву

Самолет с россиянами вылетел из нью-йоркского аэропорта JFK. Около 320 человек прилетит в Москву — это жители 13 российских регионов.

В столицу везут москвичей, жителей Санкт-Петербурга, Московской, Ленинградской, Ивановской, Тульской, Калужской, Владимирской, Смоленской, Рязанской, Тверской, Ярославской областей и Нижнего Новгорода. На борту, в том числе, 19 школьников, которые учились в Штатах по особым образовательным программам, сообщило РИА «Новости».

«Особое внимание посольство во взаимодействии с нами уделяло гуманитарным случаям — это пожилые, больные, школьники, о которых речь шла в последнее время», — рассказал глава пресс-службы нью-йоркского генконсульства Алексей Топольский.

Ранее выяснилось, что в США в затруднительном положении оказались десятки детей. Причем в МИД и Минобразования об этих школьниках ничего не знали. Из-за коронавируса их учебные программы были свернуты, а дети отправлены в принимающие семьи.