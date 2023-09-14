Общество 14 сентября 2023, 15:39 Самолет с Лукашенко приземлился в Сочи Президент Белоруссии Лукашенко прибыл в Россию с рабочим визитом РИА «Новости»

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко днем 14 сентября прилетел в Россию. О рабочем визите политика сообщило агентство БелТА.

Самолет приземлился в Сочи, уточнил Telegram-канал «Пул Первого», опубликовав первые кадры после приземления воздушного судна.

В пятницу, 15 сентября, Лукашенко должен встретиться с президентом России Владимиром Путиным.

На переговорах, как ожидается, стороны обсудят региональную проблематику и международную повестку. Помимо этого, внимание уделят и вопросам импортозамещения, совместным задачам в экономике, промышленности, сельском хозяйстве и других отраслях.

Днем ранее, 13 сентября, Путин провел переговоры с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Встреча прошла на космодроме Восточный — сначала в широком формате с участием делегаций, а затем в формате тет-а-тет. Представитель Кремля Дмитрий Песков после отметил, что переговоры вышли содержательными.