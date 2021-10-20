Самолет с хоккеистами «Амура» вернулся в аэропорт Татарстана из-за разгерметизация двери

В среду летевший в Хабаровск самолет с членами хоккейного клуба «Амур» вернулся в аэропорт Нижнекамска в Татарстане через несколько минут после вылета. Причиной стала разгерметизация двери.

Об этом сообщили в пресс-службе Приволжской транспортной прокуратуры. По их данным, самолет Boeing 737-800 авиакомпании «Якутия» совершил экстренную посадку в аэропорту Бегишево. На борту находились около 50 человек. Тем не менее посадка прошла благополучно, никто не пострадал. Причиной назвали разгерметизацию двери.

«Камской транспортной прокуратурой организована проверка соблюдения законодательства о безопасности полетов в связи с экстренной посадкой самолета в Нижнекамске», — сказано в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что сотрудники проверят обстоятельства произошедшего и дадут оценку действиям ответственных лиц.

В середине октября в аэропорту Владивостока самолет DHC-6 столкнулся с лисой при рулении. Животное в результате столкновения погибло. Службы аэропорта оперативно убрали с полосы мертвое животное, задержек рейсов не было.