23 апреля 2024, 15:43
«Самолет Плюс»: 76% россиян предпочитают в интерьере минимализм
Более 76% россиян признались, что при выборе интерьера для своей квартиры выбрали бы минималистичный дизайн в спокойных тонах. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на результаты исследования «Самолет Плюс» и Contented.
Молодые люди больше ценят технологичные решения вроде «умного дома». Они более открыты к экспериментам и менее требовательны к интерьеру. При этом люди старшего поколения чаще предпочитают недорогие материалы и мебель, которые в будущем можно легко заменить.
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Отмечается, что около 46% соотечественников самостоятельно продумывают дизайн своей квартиры.
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