Самолет авиакомпании S7, выполнявший рейс 2513 из Москвы в Новосибирск, совершил экстренную посадку в Тюмени. Причиной стал отказ одного из двигателей, сообщило издание НГС.

Самолет S7, следовавший рейсом Москва — Новосибирск, экстренно сел в аэропорту Тюмени около 03:00 по московскому времени. Причиной стали технические неполадки. Согласно предварительным данным, у самолета отказал второй двигатель. Пассажиров должны были забрать резервным бортом, прибытия которого они ожидали в воздушной гавани.

В Западно-Сибирской транспортной прокуратуре подтвердили экстренную посадку борта.

«На борту находились 197 пассажиров и семь членов экипажа. Посадка в Тюмени прошла благополучно», — сообщили в прокуратуре.

Резервный борт должен был забрать пассажиров из Тюмени и вылететь в Новосибирск в 07:40 по московскому времени.

Пассажир самолета рассказал, что в полете почувствовали легкий толчок. Те, кто не спал, заметили, что гул двигателя изменился. Самолет продолжал полет, но затем стал разворачиваться и плавно снижаться. После этого командир объявил о посадке в Тюмени. Она прошла благополучно, в аэропорту борт встречали готовые ко всему пожарные машины.

Ранее в марте пассажирку самолета Владивосток — Новосибирск привязали к креслу после того, как она начала неадекватно себя вести на борту.