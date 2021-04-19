Самолет японской авиакомпании экстренно сел в Новосибирске

Грузовой самолет японской авиакомпании Boeing Dreamline, летевший из Парижа в Токио, экстренно сел в новосибирском аэропорту. Одному из членов экипажа стало плохо во время полета.

«Самолет Boeing 787-800 Dreamliner. Члену экипажа стало плохо, в связи с чем была совершена экстренная посадка», — сообщили ТАСС в новосибирском аэропорту.

В Западно-Сибирской транспортной прокуратуре изданию уточнили, что у командира воздушного судна, по предварительным данным, произошел инсульт. По этой причине самолет экстренно сел в новосибирском аэропорту в 09:53 по московскому времени.

«В настоящее время экипаж, в том числе резервный, находится на отдыхе», — сообщили в ведомстве.

В прокуратуре рассказали, что на борту самолета находился только экипаж и резервный экипаж. Вылет из новосибирского аэропорта дальше по маршруту планируется через 18 часов.

Ранее самолет времен Второй мировой войны совершил аварийную посадку на пляже Флориды.