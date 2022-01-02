Самолет из Москвы в Челябинск совершил экстренную посадку в Шереметьево

Пассажирский авиалайнер, который следовал по маршруту из Москвы в Челябинск, был вынужден развернуться и совершить экстренную посадку в аэропорту вылета. Сообщается, что причиной этому стало срабатывание датчика неисправности бортового компьютера.

Такую информацию предоставили ТАСС в экстренных службах. «Самолет SSJ-100, вылетевший из Шереметьево в Челябинск, развернулся и совершил экстренную посадку в аэропорту вылета из-за срабатывания датчика неисправности бортового компьютера», — сказал собеседник агентства.

Перед посадкой лайнеру пришлось сделать девять кругом неподалеку от воздушной гавани вылета, чтобы выработать топливо. Посадка произошла без внештатных ситуаций, самолет сел в Шереметьево благополучно.

Ранее сообщалось, что у самолета, следовавшего из Тюмени в Ереван, отказал левый двигатель. Все обнаружилось еще в тот момент, когда лайнер Boeing 737-800 разгонялся на взлетно-посадочной полосе. После этого самолет благополучно вернулся на стоянку.