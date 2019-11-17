Самолет «Ангары» не смог вылететь из Сургута по техническим причинам

По данным надзорного ведомства, этот же самолет должен был вылететь потом из Томска в Новосибирск.

«Самолет до сих пор в Сургуте», — заявили в надзорном ведомстве. Там отметили, что в данный момент проверяют соблюдаются ли права пассажиров.

Согласно законодательству, при переносе рейса пассажиру могут компенсировать 25 рублей за каждый час задержки, путем вычета из стоимости билета.

По данным онлайн-табло аэропорта Сургута, рейс ИК9794 должен был вылететь в Томск в 02:35 по Москве. Теперь он назначен на 12:00 по московскому времени. Сути технической причины, по которой отложили рейс, в надзорном ведомстве не раскрыли. Пассажиры должны были отправиться в Томск на самолете Ан-148-100.