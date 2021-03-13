Самолет Ан-2 вынужденно сел в поле в Ставропольском крае из-за снижения уровня масла в двигателе. Он направлялся из Минеральных Вод в Волгоградскую область.

Об этом сообщила Южная транспортная прокуратура.

«13 марта 2021 самолет Ан-2 после вылета из аэропорта Минеральные Воды в Камышин (Волгоградская область) совершил вынужденную посадку в поле в районе села Левокумка из-за снижения уровня масла в двигателе», — сказано в сообщении ведомства.

Там подчеркнули, что на борту находились два человека — никто не пострадал. Кроме того, сам самолет тоже не получил повреждений из-за вынужденной посадки.

Минераловодская межрайонная транспортная прокуратура начала проверку, чтобы выяснить все обстоятельства случившегося.

Утром 13 марта в аэропорту Тюмени экстренно сел пассажирский самолет, который летел из Новосибирска в Москву. По данным Ura.ru, предварительной причиной вынужденной посадки стал отказ второго двигателя. При этом самолет приземлился в штатном режиме.