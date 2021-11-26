Самолет «Аэрофлота» экстренно сел в Нижнем Новгороде из-за родов на борту

Пассажирка лайнера, который летел из Санкт-Петербурга в узбекистанский город Наманган, начала рожать в воздухе. Экипаж принял решение экстренно садиться в Нижнем Новгороде. Ребенок появился на свет, когда самолет был в небе. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

«Командир воздушного судна сообщил о родах на борту, было принято решение следовать в Нижний Новгород. Ребенок родился, роды приняли бортпроводники. Посадка также прошла благополучно», — приводит агентство слова собеседника.

В конце августа жительница Афганистана родила ребенка на борту военного самолета во время эвакуации из Кабула. Как сообщило авиационное командование воздушных перебросок Соединенных Штатов, воздушное судно снизило высоту, чтобы увеличить давление воздуха на борту. Это решение экипажа помогло спасти роженице жизнь.

Когда самолет приземлился на американской авиабазе в Германии, женщина родила девочку.