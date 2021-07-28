Самокатчик, сбивший мальчика в Петербурге, получил крупный штраф

Суд Колпинского района Санкт-Петербурга вынес приговор самокатчику, который сбил четырехлетнего мальчика. Инцидент произошел в первый день лета в парке имени 40 лет ВЛКСМ. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на объединенную пресс-службу судов.

Мужчину признали виновным по статье 118 УК РФ — «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности». Виновный должен будет выплатить пострадавшему 200 тысяч рублей и провести на обязательных работах 300 часов.

После столкновения с транспортом мальчика увезли в больницу в тяжелом состоянии. О том, как чувствует себя ребенок сейчас, не сообщается.