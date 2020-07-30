Самой популярной книгой на зоне стал роман «Мастер и Маргарита»

ФСИН России составил рейтинг самых читаемых книг среди осужденных. <...> Самой популярной книгой в колониях является роман Булгакова «Мастер и Маргарита ФСИН

В ведомстве уточнили, что выяснили литературные предпочтения заключенных в рамках акции «Твои друзья — книги». Мероприятие, посвященное Дню воспоминания любимых книг, пройдет в колониях страны с 31 июля по 7 августа.

В список 10 самых любимых книг вошли книги Федора Достоевского («Преступление и наказание», Братья Карамазовы»), Александра Дюма)»Три мушкетера», «Граф Монте-Кристо»), Льва Толстого («Война и мир», «Анна Каренина», «Воскресенье», а также Виктора Гюго («Отверженные») и Михаила Шолохова («Тихий Дон»).

Большой популярностью среди заключенных пользуются Драйзер, Ремарк, Акунин, Яхина, Мартин, Гоголь, Донцова, Солженицын. Из поэзии, которую многие тоже любят читать, в основном выбирают стихи Есенина, Блока, Ахматовой и Цветаевой.

В ведомстве отметили, что в исправительных колониях для мужчин больше всего популярны исторические книги, приключения, детективы и фантастика. Женщины отдают предпочтение в основном любовным романам, а в воспитательных колониях чаще всего читают приключенческую литературу.

Всего в исправительных учреждениях страны работают 1137 библиотек, в которых собраны более пяти миллионов книг. На одного человека в среднем приходится по 100 печатных изданий. В их числе — книги и журналы со шрифтом Брайля для слепых и слабовидящих заключенных.