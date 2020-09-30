Пыльная буря на Ставрополье стала самой крупной за 10 лет. Видео

В Ставропольском крае разбушевалась непогода. Пыльная буря охватила почти всю территорию региона. Явление в таком масштабе происходит впервые за последние 10 лет, говорится в сообщении краевого Гидрометцентра.

«Это явление — не новость для восточной зоны Ставрополья, но с таким охватом территории оно происходит, пожалуй, впервые за последние 10 лет», — приводятся в сообщении слова ведущего синоптика Гидрометцентра края Светланы Соловьевой, пишет «Интерфакс». По ее словам, пыльная буря вызвана тем, что за последние два месяца на большей территории Ставрополья осадков выпало значительно меньше нормы.

Видео: ГИБДД Нефтекумского ГО / Instagram

До ночи 2 октября сохранится сильный ветер, следует из данных Соловьевой. При этом осадки, за исключением юго-западных районов, не ожидаются. По словам синоптика, 2 октября ветер станет слабее, а вероятность дождя станет выше не только в южной, но и в центральной и восточной частях. Окончания пыльной бури можно ожидать 2–3 октября.

Пыльная буря второй день бушует не только на Ставрополье, следует из данных управления по информполитике краевого правительства. Это явление также наблюдают в других регионах юга России.

На Ставрополье пыльная буря началась в Арзгирском и Благодарненском районах. В среду, 30 сентября, непогода охватила северную, восточную и центральную части региона.

На данный момент серьезного ущерба стихия не причинила, говорится в сообщении регионального управления МЧС.