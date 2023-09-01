01 сентября 2023, 13:19
Самой красивой женщиной России стала 44-летняя пермячка
Конкурс «Миссис Россия Земля — 2023» выиграла 44-летняя жительница Перми
Глава сети туристических агентств в Перми Екатерина Волочкова победила в конкурсе «Миссис Россия Земля — 2023». Об этом сообщило Ura.ru.
Женщине 44 года, но она сумела обойти своих более молодых конкуренток на конкурсе красоты.
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«Изначально понимала, что шанс на победу у меня очень небольшой. Мне уже 44 года, а самой ближайшей сопернице по возрасту — 35 лет. Но в творческом конкурсе я оказалась на голову выше соперниц, сделала свою работу качественно. Когда вручали награду, подумала, что получила приз за свои труды», — рассказала она.
Волочкова отметила, что одержать победу ей помогла поддержка двух сыновей и мужа, а также профессиональная работа визажиста, парикмахера, мастера по танцам и видеооператора.
Конкурс «Миссис Россия Земля — 2023» прошел 27 августа в Москве. В нем приняли участие женщины и девушки, прошедшие испытания на региональном уровне.
Ранее стало известно, что одержал победу в конкурсе «Миссис Россия — 2023».
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