Самой большой тыквой России угостили посетителей Ботанического сада МГУ

В Ботаническому саду МГУ «Аптекарский огород» в теплице с тыквами выстроилась целая очередь. Посетители хотели получить кусочек гигантской тыквы, которую вырастил фермер из Луховиц Андрей Гусев. Этот экземпляр он представил на Всероссийский конкурс по выращиванию тыкв-гигантов. Гусев уже несколько лет выращивает овощи сорта «Атлантик Гигант».

Главный садовник Ботанического сада МГУ «Аптекарский огород» Антон Дубенюк сообщил, что этот экземпляр является самым крупным в России и включен в книгу рекордов. Тыква весит 690 килограммов, ее вес превышает предыдущий рекорд страны на 50 килограммов. Однако Андрей Гусев считает, что ему есть к чему стремиться. Самой крупной тыквой мира признан овощ весом больше тонны.

Представитель компании-организатора конкурса Сергей Артюхин сообщил, что в следующем году состоится следующее состязание по выращиванию тыкв. Его призовой фонд составит более миллиона рублей.

«Может, потом еще придумаем конкурс самого большого кабачка, самого большого патиссона, самого большого яблока!» — отметил директор Ботанического сада МГУ «Аптекарский огород» Алексей Ретеюм.

Первую такую тыкву сорта «Атлантик Гигант» фермер из Луховиц вырастил в 2018 году. Она весила 645 килограммов и стала самой крупной в России. Свои овощи садовник выращивает без химических удобрений.