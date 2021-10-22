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    22 октября 2021, 22:18

    Самой большой тыквой России угостили посетителей Ботанического сада МГУ

    Крупнейшей тыквой России признан экземпляр из Лухвиц

    Анастасия Кукова, Анастасия Сазонова, Натали Владимирова

    В Ботаническому саду МГУ «Аптекарский огород» в теплице с тыквами выстроилась целая очередь. Посетители хотели получить кусочек гигантской тыквы, которую вырастил фермер из Луховиц Андрей Гусев. Этот экземпляр он представил на Всероссийский конкурс по выращиванию тыкв-гигантов. Гусев уже несколько лет выращивает овощи сорта «Атлантик Гигант».

    Самой большой тыквой России угостили посетителей Ботанического сада МГУ

    Главный садовник Ботанического сада МГУ «Аптекарский огород» Антон Дубенюк сообщил, что этот экземпляр является самым крупным в России и включен в книгу рекордов. Тыква весит 690 килограммов, ее вес превышает предыдущий рекорд страны на 50 килограммов. Однако Андрей Гусев считает, что ему есть к чему стремиться. Самой крупной тыквой мира признан овощ весом больше тонны.

    Представитель компании-организатора конкурса Сергей Артюхин сообщил, что в следующем году состоится следующее состязание по выращиванию тыкв. Его призовой фонд составит более миллиона рублей.

    «Может, потом еще придумаем конкурс самого большого кабачка, самого большого патиссона, самого большого яблока!» — отметил директор Ботанического сада МГУ «Аптекарский огород» Алексей Ретеюм.

    Первую такую тыкву сорта «Атлантик Гигант» фермер из Луховиц вырастил в 2018 году. Она весила 645 килограммов и стала самой крупной в России. Свои овощи садовник выращивает без химических удобрений.