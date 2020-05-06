Самоизоляцию вахтовиков в Башкирии увеличили до 21 дня

Большинство анализов на коронавирус среди вахтовиков показало отрицательный результат, однако у некоторых сотрудников выявили заражение новой инфекцией. По словам заместителя министра здравоохранения республики Ирины Кононовой, в настоящее время их точное количество — это «служебная информация».

На данный момент вахтовикам необходимо соблюдать 21 день в самоизоляции, однако срок могут увеличить и до 28 дней. Решение примут в зависимости от количества выявленных случаев COVID-19.

Медицинские сотрудники наблюдают за состоянием рабочих. Людей с симптомами ОРВИ эвакуируют в специальный госпиталь.