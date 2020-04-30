Самоизоляцию в Москве могут снять после майских праздников

Столичный мэр Сергей Собянин заявил, что решение о снятии изоляции могут принять после майских праздников. Жителям разрешат выходить на улицу, если динамика по коронавирусу будет положительной.

В эфире телеканала «Россия 24» он сообщил, что после праздников власти подведут итоги и изучат динамику.

«Сам критерий понятен: заболеваемость не должна расти, она должна снижаться, а система здравоохранения должна иметь запас прочности, чтобы справиться с этими вызовами. Надеюсь, после (майских — прим. ред.) праздников мы подведем итоги, посмотрим динамику, примем те решения, которые необходимы. Если мы увидим позитивную динамику, возможности снятия каких-то ограничений, конечно, мы это сделаем. Если нет, значит, нет», — сказал Собянин.

Мэр отметил, что отмена изоляции зависит от самих жителей — их поведения и четкого выполнения предписаний властей.

Ранее Собянин выразил надежду, что ситуация в Москве стабилизировалась. Последние несколько дней фиксируется примерно одинаковое число заражений.