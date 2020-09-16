Самоизоляцию для людей старше 65 лет возобновят в Кемеровской области

Власти Кемеровской области возобновят самоизоляцию для людей старше 65 лет с 17 сентября. Режим будет действовать до конца месяца.

Введение мер связано с продолжением распространения коронавирусной инфекции. Уточняется, что пенсионерам разрешается посещать магазины, аптеки и больницы. Под исключение попадают только работающие пожилые граждане, чье нахождение на рабочем месте обязательно. Для них требование об обязательной изоляции применять не будут, пишет «Царьград».

По информации местного штаба по борьбе с COVID-19, в области на 15 сентября зафиксировано почти восемь тысяч случаев заражения. 126 из них выявлены за последние сутки.