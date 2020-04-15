Самоизоляция заставила семью из Красноярска гулять по крыше. Видео

Семья из Красноярска придумала, как выходить на свежий воздух в условиях самоизоляции. Отец гуляет с детьми на крыше магазина. Там можно поиграть в мяч и даже покататься на велосипеде.

На крышу горожане выходят через окно. Видео их прогулки опубликовано в группе «Я живу в Красноярске» в социальной сети «ВКонтакте».

Кадры сняты из соседнего дома на улице Михаила Годенко. На них видно, как мужчина играет со своими детьми.

Очевидцы уверяют, что «вылазки» семья делает трижды в неделю. Однажды якобы даже ставили надувной бассейн — когда на улице стало совсем жарко.

Во многих российских регионах действует режим самоизоляции в связи с распространением коронавируса. Людям рекомендуют не выходить на улицах без необходимости. В Москве и Подмосковье с 15 апреля ввели пропускную систему для тех, кто пользуется общественным, личным и служебным транспортом.

По последним данным, в РФ зафиксировано 21 102 зараженных, скончались 170 человек, поправились 1694.