«Самоизоляция» и «обнуление» признаны словами года в России

В 2020 году пандемия и внесение изменений в Конституцию РФ стали самыми обсуждаемыми темами. С ними напрямую связаны выражения «самоизоляция» и «обнуление» — их признали словами года.

Исследование провел Государственный институт русского языка имени А. С. Пушкина, сообщил ТАСС. Его эксперты выяснили, что с большим отрывом от остальных лидировали два упомянутых вопроса.

Из тематических блоков, которые касались пандемии коронавируса и изменений в основной закон страны, специалисты отобрали ключевые слова. Их выделили по высокой частотности, смысловой емкости и значимости.

«По результатам этого анализа выявлено два несомненных лидера», — рассказал доктор филологических наук, научный руководитель проекта «Слово года» Института Пушкина Михаил Осадчий.

Популярность слова «самоизоляция», заметил он, выросла более чем в 10 раз. Второе место досталось «обнулению», у которого похожий показатель.

Среди финалистов также оказались слова «голосование», «дистанцирование», «карантин» и «ковид». Попали в рейтинг «конституция», «коронавирус», «поправки» и «удаленка». Победителя выявили по тому, насколько выросла частотность использования выражения на фоне трех предыдущих лет.

«Ковид» из анализа в итоге исключили: до недавнего времени этого слова не было. Осадчий заметил, что слова «карантин», «коронавирус» и «удаленка» показали колоссальный рост. Примерно в пять раз чаще в 2020 году звучали слова «поправки» и «голосование». Слово «дистанцирование» эксперты определили в аутсайдеры.

По версии британского словаря Collins English Dictionary, словом 2020 года стал термин «локдаун». Популярность он набрал благодаря пандемии.