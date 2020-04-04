Самоизоляция довела москвичей с детьми до прогулок на крышах

Истосковавшегося по свежему воздуху и прогулкам отца двух детей в Москве самоизоляция выгнала на прогулку на крышу магазина. Младший захватил с собой велосипед.

Фото одного взрослого и двух маленьких гулен опубликовал Telegram-канал «Московские новости».

Источник фото: t.me/moscowmap

На фотографии видно, что младший ребенок прихватил с собой на крышу велосипед. Это не первый случай попытки не нарушить режим и прогуляться с детьми. Первые «руферы» появились в Липецке и Уфе. Тогда пользователи поделились в социальных сетях кадрами прогулки по крышам молодой мамы с коляской и отца с сыном.

Юрист Мария Золотковская во время беседы с «360» резко осудила безответственное поведение родителей и призвала органы опеки обратить внимание на эти случаи.

С начала недели в Москве и большинстве регионов России власти ввели режим жесткой изоляции. Он запрещает выходить на улицу, если на это нет важной причины. Из-за пандемии коронавируса президент России Владимир Путин объявил, что весь апрель будет нерабочим. По последним данным, российские медики выявили 4731 случай заражения коронавирусной инфекцией. От болезни COVID-19 умерли 43 человека.