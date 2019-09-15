Самого опытного космонавта в России исключили из отряда

Главная медицинская комиссия исключила от отряда самого опытного российского космонавта Федора Юрчихина. Решение комиссии окончательное.

Командир отряда космонавтов Олег Кононенко подтвердил РИА «Новости» информацию об исключении Юрчихина. Это решение комиссии окончательное, и космонавт не сможет его в будущем изменить. Теперь решение медиков должна утвердить межведомственная комиссия.

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Ранее Юрчихин признавался, что у врачей возникли вопросы к его здоровью. В то же время он собирался отправить в короткую, но интересную экспедицию. В частности, он рассказывал, что хотел бы облететь Луну.

Юрчихин отправлялся в космос пять раз. Впервые он побывал на орбите в 2002 году. В сумме он провел в космосе 672 суток 21 час. На счету Юрчихина девять выходов в открытый космос общей продолжительностью 60 часов.

Сейчас в российском отряде космонавтов 25 человек, еще восемь числятся кандидатами.