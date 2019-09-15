Самого опытного космонавта в России исключили из отряда
Командир отряда космонавтов Олег Кононенко подтвердил РИА «Новости» информацию об исключении Юрчихина. Это решение комиссии окончательное, и космонавт не сможет его в будущем изменить. Теперь решение медиков должна утвердить межведомственная комиссия.
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Ранее Юрчихин признавался, что у врачей возникли вопросы к его здоровью. В то же время он собирался отправить в короткую, но интересную экспедицию. В частности, он рассказывал, что хотел бы облететь Луну.
Юрчихин отправлялся в космос пять раз. Впервые он побывал на орбите в 2002 году. В сумме он провел в космосе 672 суток 21 час. На счету Юрчихина девять выходов в открытый космос общей продолжительностью 60 часов.
Сейчас в российском отряде космонавтов 25 человек, еще восемь числятся кандидатами.